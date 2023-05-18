Трендовые свадебные платья на летний сезон: изысканные образы, которые понравятся каждой невесте

Несмотря на войну, жизнь в Украине продолжается. Количество заключенных браков в 2022 году с предыдущим годом выросло на 4,3% больше. Такая динамика свидетельствует, что для настоящей любви помех нет.

Пары сейчас выбирают сдержанные и камерные церемонии, впрочем даже в скромную свадьбу, невеста хочет выглядеть безупречно. Один из самых главных вопросов – где найти идеальное свадебное платье?

К теме Какие свадебные платья будут в моде в 2023 году: лучшая подборка

Чтобы вдохновиться сезонными тенденциями, смотрите на лучшие свадебные платья в коллекциях украинских брендов. В подборке вы найдете варианты от романтического до элегантного платья.

Total White

Бренд Total White специализируется на изготовлении свадебных вещей, так что вполне вероятно, что именно этого бренда вы найдете платье своей мечты. Коллекция Unity представлена элегантными платьями разных фасонов и длины.

Вы можете найти корсетное платье приталенного силуэта или изящное платье кейп. Также вы можете увидеть современные короткие платья с прозрачными накидками. Это может быть достаточно хорошей альтернативой традиционному платью к полу.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

BALYKINA

Бренд BALYKINA специализируется на вечерних нарядах, но теперь у них появилась свадебная коллекция. Знаковой вещью для бренда является платье-трансформер, а также платья с эффектными вырезами и платья с блестками и перьями.

Короткое платье подойдет для камерной свадьбы, а платье с массивным подолом из тафты – для официальной части церемонии. В коллекцию вошли минималистические макси и мини-платья без брителей и корсетные платья с деталями, напоминающими лепестки роз.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

WONA Concept

Бренд вечерних и свадебных платьев WONA Concept представил коллекцию Miami Bliss, вдохновленную солнечными пляжами Майами. В линейку вошло 20 уникальных платьев – от элегантных вариантов силуэта "русалка", украшенных блестящим декором, изысканного наряда с открытыми плечами до бальных платьев-бюстье с пышными юбками и коротких, но не менее привлекательных свадебных платьев. Каждое платье, изготовленное из роскошных тканей, украшено сложным бисером и вышивкой, отражающим суть уникальной культуры Майами.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue