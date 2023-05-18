Пари зараз обирають стримані та камерні церемонії, втім навіть у скромне весілля, наречена хоче мати бездоганний вигляд. Одне з найголовніших питань – де знайти ідеальну весільну сукню?

До теми Які весільні сукні будуть в моді у 2023 році: найкраща добірка

Щоб надихнутися сезонними тенденціями – дивіться на найкращі весільні сукні в колекціях українських брендів. У добірці ви знайдете варіанти від романтичного до елегантного плаття.

Total White

Бренд Total White спеціалізується на виготовленні весільних речей, тож цілком ймовірно, що саме цього бренду ви знайдете сукню своєї мрії. Колекція Unity представлена елегантними сукнями різних фасонів та довжини.

Ви можете знайти корсетне плаття приталеного силуету чи витончену-сукню кейп. Також ви можете побачити сучасні короткі сукні з прозорими накидками. Це може бути досить непоганою альтернативою традиційній сукні до підлоги.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

BALYKINA

Бренд BALYKINA спеціалізується на вечірньому вбранні, втім тепер у них з’явилася весільна колекція. Знаковою річчю для бренду є сукня-трансформер, а також сукні з ефектними вирізами, та плаття з лелітками і пір’ям.

Коротка сукня підійде для камерного весілля, а плаття з масивним подолом із тафти – для офіційної частини церемонії. До колекції увійшли мінімалістичні максі та мінісукні без брителей та корсетні сукні з деталями, що нагадують пелюстки троянд.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

WONA Concept

Бренд вечірних та весільних суконь WONA Concept представив колекцію Miami Bliss, натхнену сонячними пляжами Маямі. До лінійки увійшло 20 унікальних суконь — від елегантних варіантів силуету "русалка", прикрашених блискучим декором, вишуканого вбрання з відкритими плечима до бальних суконь-бюстьє з пишними спідницями і коротких, але не менш привабливих весільних суконь. Кожне плаття, виготовлене з розкішних тканин, прикрашене складним бісером і вишивкою, що відображає суть унікальної культури Маямі.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue