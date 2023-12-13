Названы трендовые свадебные платья 2024 года: эффектная подборка

Жизнь продолжается, а единственное, что спасает людей в трудные времена – любовь и вера в светлое будущее. Свадебная мода постоянно меняется, так что кроме классических силуэтов бренды начали вводить невестам еще больше интересных образов.

Наряд невесты очень важен, поэтому девушки задолго до самого праздника выбирают для себя то единственное и неповторимое платье. Каждая невеста хочет выглядеть безупречно в день свадьбы, поэтому рассказываем, какие же платья будут актуальными в 2024 году.

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Рюши

Рюши не только создают дополнительную текстуру, но придают образам легкости и романтичности. Такое платье придаст наряду рельефности и подчеркнет определенные элементы – юбку или рукава.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Костюм и комбинезон

Дизайнеры уже не первый год демонстрируют, что свадьба – это не только платья. В этот день можно изысканно выглядеть в костюмах или комбинезонах. Такая белоснежная и интересная одежда подойдет всем поклонницам удобных и нестандартных свадебных образов.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Максимализм

Дизайнеры поощряют невест выбирать на свадьбу помпезные фасоны, массивные детали и блестящие аксессуары. Обращайте внимание на корсетные топы с жемчугом или корсеты с перьями, а вот пышную юбку после официальной части свадьбы можно отстегнуть.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Пастельные цвета

Белое платье – это незаменимая классика, впрочем в 2024 году попробуйте добавить немного красок. В моде будут платья в нежно-голубом, фисташковом и светло-желтом оттенке. А еще акцентную окраску на платьях приобретают принты, аксессуары и вышивка.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Нестандартные фасоны

Выбирайте на свадьбу в следующем году платье длины мини. Бренды представили платья, украшенные блестящими камешками, бахромой или длинной фатой. Это позволит вам отойти от дресс-кода, отразив свой стиль.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest

Бантики

Свадебные платья будут украшены огромными бантами, перетекающими в шлейф, маленькими кристаллизованными бантиками, которые будут украшать фату и даже бантиками на обуви.



Трендовые свадебные платья 2024 / Фото Pinterest