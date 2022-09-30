К свадьбе украинцы с давних времен долго и тщательно готовились. Они выбирали главные свадебные атрибуты, головные уборы и традиционную одежду. Каждая деталь в свадебном образе имела очень большое значение для успешного заключения брака.
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Обычаи в разных регионах, конечно, отличались. В Черниговской, Харьковской, Закарпатской, Черкасской и многих других областях были совершенно разные традиции самого празднования свадьбы и того, как должны выглядеть молодожены.
Но несмотря на это, многие обычаи были похожи между собой. В большинстве регионов было принято готовить приданое невесте, печь каравай и приглашать музыкантов на свадьбу, одевать венки на голову и покрывать голову платком.
Когда свадьба у украинцев могла длиться три дня - с субботы по понедельник. Одежда невесты могла быть разноцветной: молодая одевала красно-белые юбки, вышитые рубашки и жилеты.
На выпекание каравая звали самых счастливых женщин, именно на них равнялись молодожены в новом браке. В некоторых регионах в каравай втыкали деревце, состоявшее из вишневых веток. В большинстве регионов обязательно проверяли приданое молодой, состоявшей из постели, полотенец, одежды, посуды и украшений.
Также неотъемлемой частью свадьбы были полотенца, которые для невест вышивала мама. На них становились супруги, а потом родители перевязывали им руки. Эта традиция сохранилась по сей день.
Свадебная пара из Полтавщины в традиционном наряде, 1950-е годы
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Молодая с друзьями. Ивано-Франковская область, 1950 год
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебная пара. Сумская область, середина ХХ века
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Невеста с друзьями. Полтавская область, 1955 год
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадьба. Ивано-Франковская область
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебная фотография из села Горошово на Тернопольщине, 1913 год
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебное фото студии. Город Киев, 1900-е годы
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадьба. Ивано-Франковская область
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебная фотография начала XX века. Ивано-Франковская область
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебная пара. Черниговская область, 1950-е годы
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Старшина конного полка имени Костя Гордиенко с невестой, апрель 1918 года
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебное фото 1910-х годов. Черкассы
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадьба. Ивано-Франковская область
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Свадебное фото студии. Город Звенигородка Черкасской области, 1910-е годы
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Невеста с друзьями. Ивано-Франковская область
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle
Молодожены. Мариуполь, 1959 год
Украинцы в свадебном наряде / Фото с Elle