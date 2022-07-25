Для пышного празднования свадьбы невеста Лиза сменила три роскошных платья, которые полностью отличались друг от друга. Для встречи с женихом Ираклием, венчания и свадебной церемонии девушка выбрала пышное длинное платье с цветочной аппликацией на груди. Силуэт платья имел глубокое декольте и пышную атласную юбку. Для завершения образа Лиза выбрала прозрачные перчатки и лаконичную фату.

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Иракли Макацария с Лизой и гостями свадьбы / Фото с инстаграмма мужчины



Первый образ Лизы Чичуа на свадьбе / Фото с инстаграмма мужчины

Для середины празднования свадьбы Чичуа надела платье с красивыми воротничками, на которых была синяя окантовка. Мидиплатье отлично подходило для зажигательных танцев, которые устроила не только свадебная пара, но и их гости.



Второй образ Лизы на свадьбе / Фото с инстаграмма мужчины

А для завершения вечеринки Лиза надела короткое атласное платье без бретелей, которое, вероятно, осталось от первого образа. Таким образом, Чичуа могла выбрать образ-трансформер. В этом образе девушка разрезала с любимым торт и завершала празднование.



Третий образ невесты Лизы / Фото с инстаграмма мужчины

Пока неизвестно, каких именно брендов выбрала Лиза платья, однако убеждены, что они были небюджетными, ведь саму свадьбу уже назвали в сети "королевской".

Видео со свадьбы Иракли Макацарии и Лизы Чичуа: смотреть онлайн