Для пишного святкування весілля наречена Ліза змінила аж три розкішні сукні, які повністю відрізнялись одна від одної. Для зустрічі з нареченим Іраклієм, вінчання та весільної церемонії дівчина обрала пишну довгу сукню з квітковою аплікацією на грудях. Силует сукні мав глибоке декольте та пишну атласну спідницю. Для завершення образу Ліза обрала прозорі рукавички та лаконічну фату.

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Іраклі Макацарія з Лізою та гостями весілля / Фото з інстаграму чоловіка



Перший образ Лізи Чічуа на весіллі / Фото з інстаграму чоловіка

Для середини святкування весілля Чічуа одягнула сукню з красивими комірцями, на яких було синє окантування. Мідісукня чудово підходила для запальних танців, які влаштувала не лише весільна пара, а й їхні гості.



Другий образ Лізи на весіллі / Фото з інстаграму чоловіка

А для завершення вечірки Ліза одягнула коротку атласну сукню без бретелей, яка, ймовірно, залишилась від першого образу. Таким чином Чічуа могла обрати образ-трансформер. У цьому образі дівчина розрізала з коханим торт та завершувала святкування.



Третій образ нареченої Лізи / Фото з інстаграму чоловіка

Наразі невідомо, яких саме брендів обрала Ліза сукні, проте переконані, що вони були небюджетними, адже саме весілля вже нарекли у мережі "королівським".

Відео з весілля Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа: дивитись онлайн