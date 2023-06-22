Adidas Superstar Concha – трендовая обувь вдохновлена мексиканскими булочками: как они выглядят

На модной арене этого года появилось немало обуви. Бренд Adidas получает первенство среди актуальных кроссовок, поэтому после взрывной волны от модели Samba, на новом пьедистале появляются кроссовки Adidas Superstar Concha, вдохновленные мексиканскими булочками.

Кроссовки Adidas Superstar считаются вечной классикой среди многих моделей кроссовок, пишет 24 Канал. И хотя сейчас они не суперпопулярны, впрочем актуальности своей не теряют, поскольку их нельзя отнести к списку антитрендовой обуви.

Читайте также Названы самые популярные кроссовки 2023 года: стильная обувь, на которую стоит обратить внимание

Бренд Adidas не вернул на пик популярности свои «суперстары», однако создал обувь, которую уже полюбили многие инфлюэнсеры. Спортивный бренд выпустил кроссовки, напоминающие плюшевого мишку.

На самом деле модель Superstar Concha вдохновлена знаменитыми мексиканскими булочками конча, которые принято впитывать в кофе.

Superstar Concha – это новая версия в линейке Adidas Superstar, сделанная в Мексике. Кроссовки представлены в цветах, которые также отвечают традиционным вкусам булочки конча – ванили, шоколада и клубники.

Плюшевые кроссовки можно приобрести на сайте за 130 долларов. Вероятно, еще летом будут популярными Adidas Samba, впрочем ближе к осени на модную арену выйдут мягкие кроссовки Superstar Concha.

В Tik Tok уже можно найти множество видеороликов со стильной обувью. Модные блоггеры с восторгом рассматривают обувь и примеряют к мешковатым джинсам.



Стильные кроссовки Adidas Superstar Concha / Фото с Instagram



Стильные кроссовки Adidas Superstar Concha / Фото с Instagram



Стильные кроссовки Adidas Superstar Concha / Фото с Instagram