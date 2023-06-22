Кросівки Adidas Superstar вважаються вічною класикою серед багатьох моделей кросівок, пише 24 Канал. І хоч зараз вони не є суперпопулярними, втім актуальності своєї не втрачають, оскільки їх не можна віднести до списку антитрендового взуття.

Читайте також Названо найпопулярніші кросівки 2023 року: стильне взуття, на яке варто звернути увагу

Бренд Adidas не повернув на пік популярності свої «суперстари», однак створив взуття, яке вже полюбили багато інфлюенсерів. Спортивний бренд випустив кросівки, які нагадують плюшевого ведмедика.

Насправді модель Superstar Concha натхненна знаменитими мексиканськими булочками конча, які заведено вмокати у каву.

Superstar Concha – це нова версія в лінійці Adidas Superstar, зроблена в Мексиці. Кросівки представлені в кольорах, які також відповідають традиційним смакам булочки конча - ванілі, шоколаду та полуниці.

Плюшеві кросівки можна придбати на сайті за 130 доларів. Ймовірно, ще в літку популярними залишатимуться Adidas Samba, втім ближче до осені на модну арену вийдуть м’які кросівки Superstar Concha.

У Tik Tok вже можна знайти чимало відеороликів зі стильним взуттям. Модні блогери із захватом розглядають взуття та приміряють до мішкуватих джинсів.



Стильні кросівки Adidas Superstar Concha / Фото з Instagram



Стильні кросівки Adidas Superstar Concha / Фото з Instagram



Стильні кросівки Adidas Superstar Concha / Фото з Instagram