Сумки принцессы Дианы до сих пор являются символом, олицетворяющим ее, пишет 24 Канал. Бренд Hermès назвал свои сумки в честь Грейс Келли и Джейн Биркин. Впоследствии это правило применили бренды Christian Dior и Tod's. Теперь их культовые сумки носят имя Леди Ди.

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Lady Dior

Сначала эта сумка называлась Chouchou, однако после того, как бывшая первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила ее знаменитости, в 1996 году сумку переименовали. Леди Диана очень полюбила этот аксессуар и очень часто появлялась с сумкой на публике.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото Pinterest

Gucci Diana

Любовь принцессы Дианы также завоевала сумка с бамбуковыми ручками от Gucci. Ее любимой сумкой-тоутом стала бежевая модель. Сумка действительно была выпущена еще в 1947 году, а носить ее знаменитость начала в 1996 году. В 2021 году креативный директор Gucci Алессандро Микеле переиздал сумку и дал ей название в честь принцессы Дианы.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото Pinterest

Tod's Di bag

Этот шопер принцесса Диана носила почти всегда. Она выходила с этой сумкой не только на светские приемы, но и в спортзал. Этот аксессуар является самым популярным в ассортименте брендовых сумок.



Любимые сумки принцессы Дианы / Фото Pinterest