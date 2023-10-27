Сумки принцеси Діани досі є символом, які її уособлюють, пише 24 Канал. Бренд Hermès назвав свої сумки в честь Грейс Келлі та Джейн Біркін. Згодом це правило застосували бренди Christian Dior, і Tod's. Тепер їхні культові сумки носять ім’я Леді Ді.

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Lady Dior

Спочатку ця сумка мала назву Chouchou, однак після того, як колишня перша леді Франції Бернадетт Шірак подарувала її знаменитості, у 1996 році сумку перейменували. Леді Діана дуже полюбила цей аксесуар, тож дуже часто з’являлась з сумкою на публіці.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото Pinterest

Gucci Diana

Любов принцеси Діани також завоювала сумка з бамбуковими ручками від Gucci. Її улюбленою сумкою-тоутом стала бежева модель. Сумка насправді була випущена ще в 1947 році, а носити її знаменитість почала в 1996 році. У 2021 році креативний директор Gucci Алессандро Мікеле перевидав сумку та дав їй назву на честь принцеси Діани.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото Pinterest

Tod’s Di bag

Цей шопер принцеса Діана носила майже завжди. Вона виходила з цією сумкою не лише на світські прийоми, але й у спортзал. Цей аксесуар є найпопулярнішим в асортименті сумок бренду.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото Pinterest