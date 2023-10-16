Сумок никогда не бывает много, впрочем важно понимать, что среди модных аксессуаров важное место нам стоит выделить для базовой сумки, которая много лет является модной, актуальной и востребованной.

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Сумка на цепочке

Такая сумка уже многие сезоны остается актуальной. Можно с уверенностью сказать, что она является составной частью любого базового гардероба. Она хорошо сочетается с винтажной кожаной курткой, бомбером, стеганной курткой, тренчем или пальто.

Сумка багет

С годами не теряет своей популярности сумка багет. Этот минималистичный аксессуар выглядит довольно элегантно, особенно если выбрать базовые цвета. Советуем осенью делать ставку на черный или коричневый цвет.

Сумка тоут

Эта сумка – вечная классика, которая всегда будет актуальна. Ее отличие от других сумок только в том, что носить ее нужно в руках, а не на плече. Однако она более емкая, поэтому в ней вы сможете поставить все необходимое для себя – от книг до блокнотов.