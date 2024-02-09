3 культовые сумки, которые названы в честь выдающихся женщин: останутся в моде всегда

Некоторые знаменитости стали настоящими иконами моды. Они не только демонстрировали свои безупречные выходы, но и вдохновляли дизайнеров называть в их честь сумки.

Аксессуаров названных в честь известных женщин немного, впрочем они стали культовыми благодаря своей уникальности и знаковости. Сумки прошли испытание временем и до сих пор актуальны.

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Несмотря на то, что дизайнеры каждый сезон представляют новые сумки, главные фешионисты имеют в своей коллекции сумки, которые были названы в честь выдающихся женщин.

Hermès Kelly

Эта легендарная сумка названа в честь Грейс Келли – княгини Монако. Свое название сумка получила еще в далеких 1950-х годах. Модель сумки создали в 1930-х годах, однако действительно знаменитым аксессуаром его сделала именно Грейс Келли.

Она выбрала для себя эту сумку на съемки фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора", а впоследствии скрывала этой сумкой свою беременность. Тогда бренд Hermès отдал дань уважения княгине и назвал сумку Kelly в ее честь.



Сумки, которые названы в честь известных женщин / Фото Pinterest

Gucci Jackie

Сумка с первоначальным названием Fifties Constance была названа именем первой леди США Джеки Кеннеди после того, как женщина в 1970-х годах начала постоянно носить аксессуар во время своих выходов.

Прошло много лет, но сумку все равно любят и носят многие знаменитости. В 2020 году креативный директор бренда даже восстановил легендарную Jackie Bag, добавив других цветов и более изящных форм.



Сумки, которые названы в честь известных женщин / Фото Pinterest

Lady Dior

А вот эта невероятная сумка, которую многие из вас могут знать, названа в честь принцессы Дианы. Сумка сначала называлась по-другому. В 1995 году она вышла в свет под названием Chouchou.

Легендарная сумка была полностью создана вручную из 140 различных элементов: от эмблемы Dior до вышивки. Настоящее признание к аксессуару пришло тогда, когда эту сумку леди Диане подарила первая леди Франции Бернадетт Ширак во время официальной встречи в Париже.

Уже на следующий день леди Ди дополняла свой образ этой сумкой, а впоследствии и десятки других, поскольку этот лаконичный аксессуар был ее любимым. В 1996 году сумка получила новое название – Lady Dior.



Сумки, которые названы в честь известных женщин / Фото Pinterest