Несмотря на моду на минимализм и эстетику "тихой роскоши" бренды решили добавить к сумкам ювелирного искусства и сделать цепочки главной изюминкой. Дизайнеры начали украшать аксессуары серебряными и золотыми ручками-цепочками, которые напоминают ожерелье.

Интересно Мода на традиционные украинские украшения возвращается: какие сейчас в тренде

Fashion-эксперты говорят, что сумка с цепью – это самая привлекательная модель на весенне-летний сезон, поэтому ее обязательно стоит добавить в свой гардероб. Бренды представили аксессуары с металлической фурнитурой и ручками-цепочками на маленьких и массивных сумках.

Делайте ставки на сумки с тиснением под крокодиловую кожу и золотой цепочкой. Выглядит такой аксессуар стильно и дорого. Также обращайте внимание на сумки в форме цилиндра, поскольку аксессуары в виде ведра будут весьма актуальными в будущем сезоне.

Элегантности придаст вашему образу черная классическая сумка с золотыми цепочками, которая хорошо подойдет к черным платьям или костюмам. Добавьте к образу массивные золотистые серьги и получите винтажный look. Если же хотите добавить цвета своему образу, тогда выбирайте яркую сумку с цепочкой.



Модные сумки на весенне-летний сезон / Фото Vogue



Модные сумки на весенне-летний сезон / Фото Vogue



Модные сумки на весенне-летний сезон / Фото Vogue



Модные сумки на весенне-летний сезон / Фото Vogue

Обратите внимание, что весной в моде будут также сумки-шоперы габаритных размеров. Выбирайте для себя модель в классическом цвете или делайте ставку на материал, чтобы дополнить образ замшевым или плетеным аксессуаром. Больше о трендовых сумках на весенний сезон – читайте в нашем материале.