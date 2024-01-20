Хит весны – сумка-ведро: стильные варианты, которые понравятся всем

Многие материалы из модных глянцев разных стран вносят сумку-ведро в списки самых актуальных сумок на весенне-летний сезон. Судя по тому, насколько сильно ее популяризируют, у этой сумки точно есть шансы стать вашей фавориткой уже совсем скоро.

Сумка-ведро украсила коллекции многих брендов, поэтому все модницы и инфлюэнсеры уже скоро будут дополнять свои образы именно этим аксессуаром.

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Если хотите добавить в свой гардероб что-нибудь интересное, то сумка в форме ведра будет вашей главной инвестицией.

Дизайнеры предложили самые разные версии этой сумки. Christian Dior представили рюкзак в виде ведра, Chloé показали простую модель, украшенную мелкими орнаментами, а Bottega Veneta придали ей плетеную форму.

Fashion-эксперты советуют сосредотачиваться на нейтральных оттенках – черном, бежевом, белом или бордовом. Именно последний оттенок имеет все шансы стать очень популярным в этом году.



Актуальные сумки в виде ведра / Фото Vogue



Актуальные сумки в виде ведра / Фото Vogue

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Актуальные сумки в виде ведра / Фото Vogue



Актуальные сумки в виде ведра / Фото Vogue

Какие сумки будут в моде в 2024 году

Обратите внимание на шопер, в который может поместиться все – от ноутбука с книгами до пижамы или контейнеров с едой. В моде модели из кожи, замши, плетеные или соломенные на летний сезон.

В 2024 году среди аксессуаров будут преобладать 3 цвета сумок – это бордовый, серебристый (металлик) и голубой.

Также обращайте внимание на сумки с цепочками, сумки клатчи больших размеров, сумку полумесяц и в плетеном варианте.