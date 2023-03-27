Сумка размера XL – тренд 2023 года: подборка интересных аксессуаров

Британская инфлюэнсерша Рози Гантингтон-Вайтли, любящая лаконичные и изысканные сумки от Bottega Veneta неожиданно сделала выбор в сторону габаритной модели от Saint Laurent, которая в этом году имеет все шансы стать мегахитом.

В прошлом году сумка-тоут Icare Saint Laurent стала любимым аксессуаром инфлюэнсеров благодаря вневременному дизайну и своим максимальным пропорциям.

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В этом году Энтони Ваккарелло добавил в свою линейку еще одну интересную модель сумки размера макси с названием Es, которую недавно презентовал. Эту сумку он представил в родном городе Сен-Лорана. Недавно этим изделием дополнила свои образы Рози Ганнингтон-Уайтли и Оливия Уайлд.



Сумка размера XL приобретает популярность / Фото из Vogue



Сумка размера XL приобретает популярность / Фото из Vogue

Благодаря своему большому размеру такая сумка подходит для путешествий. Она имеет большой силуэт и длинные ручки, а также съемный кожаный ремешок, который можно носить через плечо.

Сумка размера XL изготовлена из телячьей кожи с фирменным ромбовидным тиснением Saint Laurent и ярким логотипом Cassandre в центре. Она идеально подойдет для выходных за городом, чтобы взять с собой все необходимое.



Сумка размера XL приобретает популярность / Фото из Vogue