В сугробах грязного снега: Джулия Фокс снялась в необычной фотосессии для The Cut Special Issue

Бывшая девушка Канье Веста, американская актриса Джулия Фокс снялась для глянца The Cut Special Issue. Эпатажная знаменитость предстала перед камерой в экстравагантных позах.

Всего за месяц рэпер Канье Вест создал из Джулии Фокс настоящую звезду. Он познакомил ее с миром моды на Paris Fashion Week, где несколько дней с пары не спускали глаз папарацци, фотографируя актрису каждый раз в новом наряде.

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О Джулии начали писать множество модных изданий, а фанаты Ким Кардашян сравнивали ее стиль со светской львицей. После развода с Канье актриса получила предложение открыть модный показ в Нью-Йорке, а также снялась для глянца The Cut Special Issue.

32-летняя знаменитость позировала на страницах глянца с макияжем, шокировавшим сеть в период Недели моды в Париже. Джулия на все модные показы и светские события приходила с "чернильным" макияжем на глазах. И если сначала такой драматический макияж высмеивали, то потом в тик-токе все начали повторять мейк за актрисой. Теперь макияж звезды вдохновленный фильмом "Черный лебедь" стал ее "фишкой".

Для обложки глянца Джулия Фокс примерила лакированный образ черного цвета. Она надела укороченный жакет с пуговицами, леггинсы и тренчи. Дополнили look лакированные сапоги на каблуке. Для фото актриса легла на огромные сугробы грязного снега. Поклонники даже шутят, что Джулия была идеальной парой для Канье, прославившегося своими чудаковатыми проделками.

Фотосессия Джулии Фокс для глянца / Фото из The Cut Special Issue

Актриса позировала в платье из целлофана, которое надела на обнаженное тело. Ее образ дополняли сапоги на массивной платформе. Стилисты подобрали для Джулии кожаное бордовое платье и черный плащ размера оверсайз с массивной линией плеча. Для кадра знаменитость не постеснялась позировать без бюстгальтера, прикрыв грудь руками в черных рукавицах.

Фотосессия Джулии Фокс для глянца / Фото из The Cut Special Issue

Фотосессия Джулии Фокс для глянца / Фото из The Cut Special Issue

Фотосессия Джулии Фокс для глянца / Фото из The Cut Special Issue

Фотосессия Джулии Фокс для глянца / Фото из The Cut Special Issue

Бывшая Канье Веста также сделала кадр, упав на колени в кожаном платье, дополнив образ массивными серьгами-крестами.

Фотосессия Джулии Фокс для глянца / Фото из The Cut Special Issue