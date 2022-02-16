Всього за місяць репер Каньє Вест створив з Джулії Фокс справжню зірку. Він познайомив її зі світом моди на Paris Fashion Week, де кілька днів з пари не спускали очей папараці, фотографуючи акторку кожного разу в новому вбранні.

До теми Джулія Фокс відкрила модний показ у Нью-Йорку: розкішний образ колишньої Каньє Веста

Про Джулію почали писати безліч модних видань, а фанати Кім Кардашян порівнювали її стиль зі світською левицею. Після розлучення з Каньє акторка отримала пропозицію відкрити модний показ у Нью-Йорку, а також знялася для глянцю The Cut Special Issue.

32-річна знаменитість позувала на сторінках глянцю з макіяжем, який шокував мережу в період Тижня моди у Парижі. Джулія на всі модні покази та світські події приходила з "чорнильним" макіяжем на очах. І якщо спочатку такий драматичний макіяж висміювали, то потім в тік-тоці всі почали повторяти мейк за акторкою. Тепер макіяж зірки натхненний фільмом "Чорний лебідь" став її "фішкою".

Для обкладинки глянцю Джулія Фокс приміряла лакований образ чорного кольору. Вона одягнула вкорочений жакет з ґудзиками, легінси і тренч. Доповнили look лаковані чоботи на підборах. Для фото акторка лягла на величезні кучугури брудного снігу. Прихильники навіть жартують, що Джулія була ідеальною парою для Каньє, який прославився своїми дивакуватими витівками.



Фотосесія Джулії Фокс для глянцю / Фото з The Cut Special Issue

Акторка позувала у сукні з целофану, яке одягнула на оголене тіло. Її образ доповнювали чоботи на масивній платформі. Стилісти підібрали для Джулії шкіряну бордову сукню та чорний плащ розміру оверсайз з масивною лінією плеча. Для кадру знаменитість не посоромилася позувати без бюстгальтера, прикривши груди руками в чорних рукавицях.



Фотосесія Джулії Фокс для глянцю / Фото з The Cut Special Issue



Фотосесія Джулії Фокс для глянцю / Фото з The Cut Special Issue



Фотосесія Джулії Фокс для глянцю / Фото з The Cut Special Issue



Фотосесія Джулії Фокс для глянцю / Фото з The Cut Special Issue

Колишня Каньє Веста також зробила кадр, вклякнувши на коліна в шкіряній сукні, доповнивши образ масивними сережками-хрестами.



Фотосесія Джулії Фокс для глянцю / Фото з The Cut Special Issue