Трендовые жилетки, которые в моде этим летом: подборка актуальных фасонов

Жилетка вошла в наши тренды в прошлом году и до сих пор не сдает своих позиций. Дизайнеры поняли, что эту вещь модницы достаточно сильно полюбили, поэтому добавили в свои коллекции определенное разнообразие, поэтому вам будет из чего выбрать, если вы в поисках чего-то интересного на летнее время года.

Костюмная жилетка - стильная замена топам или любому верху на летнее время. Ее можно носить вместе с костюмными брюками или различными фасонами джинсов, а также довершать ею юбки и шорты.

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В этом году в моде несколько фасонов жилеток, поэтому расскажем о самых популярных из них, которые вы можете приобрести уже летом.

Короткие жилеты

Выбирайте такие жилеты, если имеете стройную фигуру и одинаково любите брюки или джинсы на низкой или высокой посадке. С обоими вариантами короткая жилетка будет идеально сочетаться.



Модные жилеты на лето 2024 / Фото Vogue

Длинные жилеты

Такой элемент гардероба является одним из самых интересных на летнее время года. Лучше всего сочетать жилет с костюмными брюками и создавать look в монохромном цвете.



Стильные жилеты на лето 2024 / Фото Vogue

Жилет-платье

Такой вариант жилета подойдет для тех, кто уже устал от классических платьев и хочет добавить в свой гардероб интересную вещь.



Трендовые жилеты на лето 2024 / Фото Vogue

Жилеты являются одной из самых трендовых вещей в летнее время, поэтому обязательно приобретите для себя наряд в белом, черном, сером или коричневом цвете.

Благодаря жилетке можно создать кэжуальный образ с джинсами или деловой – с добавлением брюк палаццо или шелковой юбки миди.