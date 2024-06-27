Костюмна жилетка - стильна заміна топам чи будь-якому верху на літню пору. Її можна носити разом з костюмними штанами чи різними фасонами джинсів, а також довершувати нею спідниці та шорти.

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Цього року в моді кілька фасонів жилеток, тож розповімо про найпопулярніші з них, які ви можете придбати вже влітку.

Короткі жилети

Обирайте такі жилети, якщо маєте струнку фігуру та однаково любите штани чи джинси на низькій або високій посадці. З обома варіантами коротка жилетка буде ідеально поєднуватися.



Модні жилети на літо 2024 / Фото Vogue

Довгі жилети

Такий елемент гардероба є одним із найцікавіших на літню пору року. Найкраще поєднувати жилет з костюмними штанами та створювати look в монохромному кольорі.



Стильні жилети на літо 2024 / Фото Vogue

Жилет-сукня

Такий варіант жилета підійде для тих, хто вже втомився від класичних суконь та хоче додати до свого гардероба цікаву річ.



Трендові жилети на літо 2024 / Фото Vogue

Жилети є однією з найтрендовіших речей в літню пору, тому обов’язково придбайте для себе вбрання в білому, чорному, сірому чи коричневому кольорі.

Завдяки жилетці можна створити кежуальний образ з джинсами або ж діловий – з додаванням штанів палаццо чи шовкової спідниці міді.