Костюмна жилетка - стильна заміна топам чи будь-якому верху на літню пору. Її можна носити разом з костюмними штанами чи різними фасонами джинсів, а також довершувати нею спідниці та шорти.

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Цього року в моді кілька фасонів жилеток, тож розповімо про найпопулярніші з них, які ви можете придбати вже влітку.

Короткі жилети

Обирайте такі жилети, якщо маєте струнку фігуру та однаково любите штани чи джинси на низькій або високій посадці. З обома варіантами коротка жилетка буде ідеально поєднуватися.

Трендові жилети на літо 2024
Модні жилети на літо 2024 / Фото Vogue

Довгі жилети

Такий елемент гардероба є одним із найцікавіших на літню пору року. Найкраще поєднувати жилет з костюмними штанами та створювати look в монохромному кольорі.

Трендові жилети на літо 2024
Стильні жилети на літо 2024 / Фото Vogue

Жилет-сукня

Такий варіант жилета підійде для тих, хто вже втомився від класичних суконь та хоче додати до свого гардероба цікаву річ.

Трендові жилети на літо 2024
Трендові жилети на літо 2024 / Фото Vogue

Жилети є однією з найтрендовіших речей в літню пору, тому обов’язково придбайте для себе вбрання в білому, чорному, сірому чи коричневому кольорі.

Завдяки жилетці можна створити кежуальний образ з джинсами або ж діловий – з додаванням штанів палаццо чи шовкової спідниці міді.