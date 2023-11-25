Трендовые сумки сезона 2023/24: интересная подборка

Сумки уже давно заняли главное место в нашем образе. Без них невозможно представить совершенный аутфит. А еще сумка является любимым аксессуаром девушек, поэтому рассказываем, какие модели этого сезона самые актуальные.

Каждая модница должна иметь определенную коллекцию сумок на все случаи жизни и ко всем образам. Среди самых желанных сумок на осенне-зимний сезон оказались большие сумки, клатчи, замшевые и меховые.

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Большие сумки

Стилистка рассказала, что наибольшую популярность сейчас набирают большие, объемные сумки. Пожалуй, вы уже замечали, как мировые модницы отказались от маленьких сумок в пользу вместительных шоперов.

Если хотите интересно ее стилизовать – носите в качестве клатча. Выглядеть такой образ будет довольно эффектно.



Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest

Клатчи

Эта модель сумки тоже возвращается в моду. Важно, чтобы они были большого размера. Стритстайл-звезды на своих примерах показали, что теперь их можно носить не только с вечерними нарядами, но и в повседневной жизни.



Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest

Замшевые сумки

Популярностью стали пользоваться сумки из замши. Выглядят они в образах элегантно и благородно.



Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest

Меховые

Всегда с приходом осенне-зимнего сезона в моду входят меховые сумки или с шерстяной или меховой отделкой. Они будут стильно смотреться с вашими дубленками или шубами.



Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest

Сумка-ведро

Этот аксессуар также отлично дополнит образ и сделает его оригинальным.



Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest

Акцентная сумка

Можете добавлять интересную изюминку своим образам благодаря акцентным сумкам. Это может быть яркая сумка, которая эффектно дополнит ваш образ в классическом цвете.



Стильные сумки осенне-зимнего сезона / Фото Pinterest