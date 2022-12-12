Современные технологии сейчас доказывают, что отметка "эко" совершенно не означает, что вещь недостаточно теплой. Если вы устали от практических образов с зимними пуховиками, то рекомендуем разнообразить гардероб интересными шубками.

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Украинские бренды имеют в своей коллекции стильные шубы, которые станут отличным украшением вашего зимнего аутфита.

Olēnich

Бренд сделал ставку на высококачественные альтернативы меху норки, койота и песца, чтобы доказать, что роскошное изделие можно получить без преступлений против природы.



Стильные экошубы на зиму 2022 / Фото с Elle

Katimō

Шуба из зимней коллекции создана из высококачественного искусственного меха с плотным фактурным ворсом, сохраняющим тепло при температуре до -15 градусов. Благодаря максидлине его можно легко сочетать с любыми элементами гардероба: от леггинсов до платьев.



Стильные экошубы на зиму 2022 / Фото с Elle

Gepur

Короткая шубка в леопардовом принте найдет место в вашем гардеробе, если вы хотите добавить своему образу определенной изюминки. Носить такое изделие можно с широкими джинсами, брюками и даже лосинами с уггами.



Стильные экошубы на зиму 2022 / Фото с Elle

Daff

Однобортная шуба от Daff имеет прямой крой, визуально удлиняющий силуэт. Такая шуба может стать идеальной базой для зимнего гардероба и комбинироваться с обычными вещами и вечерними образами.



Стильные экошубы на зиму 2022 / Фото с Elle

SAYYA

Короткая двусторонняя шуба-дублянка станет выгодной инвестицией в зимний гардероб. Такая шуба будет отлично сочетаться с модными трикотажными костюмами, джинсами с разрезами, лосинами и обувью Mini Ugg.



Стильные экошубы на зиму 2022 / Фото с Elle