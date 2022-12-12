Сучасні технології зараз доводять, що позначка "еко" абсолютно не означає, що річ є недостатньо теплою. Якщо ви втомилися від практичних образів із зимовими пуховиками, то радимо урізноманітнити гардероб цікавими шубками.

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Українські бренди мають у своїй колекції стильні шуби, які стануть чудовою окрасою вашого зимового аутфіту.

Olēnich

Бренд зробив ставку на високоякісні альтернативи хутра норки, койота і песця, аби довести, що розкішний виріб можна отримати без злочинів проти природи.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

Katimō

Шуба із зимової колекції створена з високоякісного штучного хутра зі щільним фактурним ворсом, що зберігає тепло за температури до -15 градусів. Завдяки максідовжині його можна легко поєднувати з будь-якими елементами гардероба: від легінсів до суконь.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

Gepur

Коротка шубка в леопардовий принт знайде місце у вашому гардеробі, якщо ви хочете додати своєму образу певної родзинки. Носити такий виріб можна з широкими джинсами, штанами та навіть лосинами з уггами.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

Daff

Однобортна шуба від Daff має прямий крій, який візуально подовжує силует. Така шуба може стати ідеальною базою для зимового гардероба та комбінуватися з повсякденними речами та вечірніми образами.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

SAYYA

Коротка двостороння шуба-дублянка стане вигідною інвестицією у зимовий гардероб. Така шуба буде чудово поєднуватися з модними трикотажними костюмами, джинсами з розрізами, лосинами та взуттям Mini Ugg.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle