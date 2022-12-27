Как одеться на Новый год по примеру семейства Кардашян: невероятные образы

До Нового года остались считанные дни, но, несмотря на это, у нас еще есть шанс выбрать для себя стильные образы. Вдохновиться можно роскошными аутфитами семейства Кардашян, которые они продемонстрировали на Рождество.

Каждый год славное семейство Кардашян радует своих фанатов рождественской фотографией. Рядом с помпезной елкой собираются все сестры Кардашян-Дженнер и их мама Крис Дженнер.

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Девушки подобрали для себя красно-белые аутфиты, которые им очень подходили. Они позировали у елки, которую освещали красные фонари, поэтому их образы были продуманы до мелочей.

Роскошные образы сестер Кардашян

Хлои Кардашян примерила на себе красивое красное платье-бюстье с глубоким разрезом на ноге. Стилисты собрали ее волосы в пучок и завершили look драгоценными украшениями – серьгами и массивным колье. Последним штрихом в аутфите звезды стали прозрачные босоножки с острым носком.

Ким Кардашян надела длинное серебристое платье с очерченной талией. Ее образ дополнял насыщенный макияж и распущенные вьющиеся волосы.

Мать всех знаменитых сестер позировала перед камерой в роскошном красном платье с бахромой.

Кортни Кардашян надела белое платье на длинный рукав с вырезом на животе.

Кайли Дженнер надела кремовое платье на бретельках с черным сетевым, а вот Кендалл Дженнер, как всегда, придерживалась своего стиля в образах и надела минималистическое платье без бретелек яркого красного цвета с блестками.

Если у вас есть в своем гардеробе похожие платья, которые примеряли на себе сестры Кардашян-Дженнер, то можете смело их одевать на празднование Нового года. Тотемное животное – Черный Кролик любит белый и красный цвет.