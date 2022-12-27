Каждый год славное семейство Кардашян радует своих фанатов рождественской фотографией. Рядом с помпезной елкой собираются все сестры Кардашян-Дженнер и их мама Крис Дженнер.

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Девушки подобрали для себя красно-белые аутфиты, которые им очень подходили. Они позировали у елки, которую освещали красные фонари, поэтому их образы были продуманы до мелочей.

Роскошные образы сестер Кардашян

Хлои Кардашян примерила на себе красивое красное платье-бюстье с глубоким разрезом на ноге. Стилисты собрали ее волосы в пучок и завершили look драгоценными украшениями – серьгами и массивным колье. Последним штрихом в аутфите звезды стали прозрачные босоножки с острым носком.

Ким Кардашян надела длинное серебристое платье с очерченной талией. Ее образ дополнял насыщенный макияж и распущенные вьющиеся волосы.

Мать всех знаменитых сестер позировала перед камерой в роскошном красном платье с бахромой.

Кортни Кардашян надела белое платье на длинный рукав с вырезом на животе.

Кайли Дженнер надела кремовое платье на бретельках с черным сетевым, а вот Кендалл Дженнер, как всегда, придерживалась своего стиля в образах и надела минималистическое платье без бретелек яркого красного цвета с блестками.

Если у вас есть в своем гардеробе похожие платья, которые примеряли на себе сестры Кардашян-Дженнер, то можете смело их одевать на празднование Нового года. Тотемное животное – Черный Кролик любит белый и красный цвет.