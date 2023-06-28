Как выглядят модные платья лета: изысканные образы

Платья прекрасно спасают от летней жары. Кроме того, они отлично справляются с функцией стилизации, поскольку являются полноценным элементом гардероба в образе и принимают на себя все внимание.

Летом платья всегда в центре внимания, так что обойти их невозможно, пишет 24 Канал. Платье наделяет нас нежностью, женственностью и лёгкостью. Благодаря универсальному фасону и материалу в них комфортно передвигаться по городу.

Читайте также Актуальные джинсы на лето: 6 трендовых моделей, которые точно вам понравятся

В летней капсуле обязательно должны появиться романтические, элегантные и расслабленные платья, которые станут вашим беспроигрышным вариантом для любого события.

Кроше

Платья кроше все активнее начинают появляться в образах инфлюэнсеров. Они идеально подходят для пляжных и городских аутфитов, так что вам нужно только довершить их правильно подобранной обувью и аксессуарами.

Babydoll

Такое милое платье будто из образов куклы Барби – еще один летний хит. Платье с объемными рукавами и акцентным низом отлично впишется в эстетику выходного дня. Присматривайтесь в этом сезоне к изделию, которое выбрала для себя француженка Жюли Феррери.

В стиле минимализм

Простые и элегантные платья всегда были актуальны. Они никогда не выходят из моды и всегда пользуются спросом среди поклонников классики. Лаконические платья сочетаются с жакетами, кардиганами и классической обувью.

С открытыми плечами

Девушки, которые захотят сделать акцент на плечах, всегда могут выбирать для себя платье, обнажающее ключицы и зону декольте. Делайте ставку на цветочные принты или нейральные однотонные оттенки.

Белое платье

В этом сезоне популярность получили белые платья. Это классика, которая тоже всегда актуальна, однако среди всего разнообразия платьев, белых моделей вы встретите очень много.