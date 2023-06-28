Влітку сукні завжди в центрі уваги, тож оминути їх неможливо, пише 24 Канал. Сукня наділяє нас ніжністю, жіночністю та легкістю. Завдяки універсальному фасону та матеріалу в них комфортно пересуватися містом.

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У вашій літній капсулі обов’язково повинні з’явитися романтичні, елегантні та розслаблені сукні, які стануть вашим безпрограшним варіантом для будь-якої події.

Кроше

Сукні кроше все активніше починають з’являтися в образах інфлюенсерів. Вони ідеально підходять для пляжних та міських аутфітів, тож вам треба лише довершити їх правильно підбраним взуттям та аксесуарами.

Babydoll

Така мила сукня ніби з образів ляльки Барбі – ще один літній хіт. Сукня з об’ємними рукавами та акцентним низом чудово впишеться в естетику вихідного дня. Придивляйтеся цього сезону до виробу, який обрала для себе француженка Жюлі Феррері.

У стилі мінімалізм

Прості та елегантні сукні завжди були актуальними. Вони ніколи не виходять з моди та завжди мають попит серед прихильників класики. Лаконічні сукні поєднуються з жакетами, кардиганами та класичним взуттям.

З відкритими плечима

Дівчата, які захочуть зробити акцент на плечах, завжди можуть обирати для себе сукню, яка оголює ключиці та зону декольте. Робіть ставку на квіткові принти чи однотонні нейральні відтінки.

Біла сукня

Цього сезону популярності здобули білі сукні. Це класика, яка теж завжди є актуальною, однак серед всього різноманіття суконь, білих моделей ви зустрінете надзичайно багато.