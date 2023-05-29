Самые модные платья лета 2023: трендовая подборка

Платьев летом не бывает много, так что рассказываем вам о популярных моделях, которые стоит иметь в своем гардеробе. К трендовым платьям относятся изделия из прозрачных материалов, которые были в моде несколько лет назад к платьям с объемными цветами, которые стали популярными в этом сезоне.

Fashion 24 продолжает вам рассказывать о самом популярном наряде на лето. Раньше в нашей подборке были трендовые платья лета 2023, а сейчас мы собрали еще несколько актуальных моделей, которые невозможно обойти стороной.

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Лето – идеальный период для красивых и легких платьев, поэтому советуем не упускать возможности и приобрести для себя платье, которое будет радовать вас целый сезон. Этим летом многие платья остаются в тренде с предыдущих сезонов, впрочем, есть несколько единиц, ставших трендовыми в 2023 году.

Жатые фактуры, гофре, плиссе

Несмотря на популярные юбки макси, в моде остаются короткие плиссированные юбки в стиле Miu Miu, поэтому этот тренд перешел и на платье. Обращайте в этом сезоне внимание на платье, ткань которой гофрированная, плиссированная или жатая.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Instagram

С объемными цветами

Цветы являются главным летним трендом. Они заполонили всю одежду – от платьев до обуви и купальников. Актуальными считаются платья с большой цветочной аппликацией. Такие изделия не очень подойдут для ежедневных выходов, впрочем, для празднования дня рождения или другого праздника подойдут идеально.

Платье-бюстье с бутонами роз в кремовом оттенке имеет в своем гардеробе Гейли Бибер. Она выбрала платья от польского бренда Magda Butrym.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Instagram

С бантиками

Неожиданно платье с бантиками возвращается в наши гардеробы. Сначала многие бантики нашли свое место на свадебных платьях, а сейчас перекочевали в обычные летние изделия. Выбирая платье – делайте ставку на изделие с одним акцентным бантом сзади, или со многими, которые удачно подчеркнут романтический стиль.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Instagram



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Instagram

Прозрачные

Платья из прозрачного материала решили не покидать модные тренды. Они так же актуальны, как и платья с разрезами. Модель Эльза Госк решила появиться на благотворительном ужине amfAR в Каннах в прозрачном платье с трендовыми оборками. Блондинка не побоялась даже подчеркнуть платьем живот, поскольку платье имело немалый вырез. Также в черном платье из прозрачного материала позировала рядом с Эльзой ее подруга Жасмин Тукс.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Instagram

На одно плечо

Если вы выберете правильную длину и материал, то можете найти для себя идеальное асимметричное платье, которое подходит любой фигуре.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Instagram