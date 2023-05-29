Fashion 24 продовжує вам розповідати про найпопулярніше вбрання на літо. Раніше у нашій добірці були трендові сукні літа 2023, а зараз ми зібрали ще кілька актуальних моделей, які неможливо обійти стороною.

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Літо – ідеальний період для красивих та легких суконь, тож радимо не опускати можливості та придбати для себе плаття, яке буде тішити вас цілий сезон. Цього літа чимало суконь залишаються в тренді з попередніх сезонів, втім є кілька одиниць, які стали трендовими у 2023 році.

Жаті фактури, гофре, плісе

Попри популярні спідниці максі, в моді також залишаються короткі плісировані спідниці у стилі Miu Miu, тому цей тренд перейшов і на сукні. Звертайте цього сезону увагу на плаття, тканина якої гофрована, плісирована або жата.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

З об’ємними квітами

Квіти є головним літнім трендом. Вони заполонили увесь одяг – від суконь до взуття і купальників. Актуальними вважаються плаття з великою квітковою аплікацією. Такі вироби не дуже підійдуть для щоденних виходів, втім для святкування дня народження чи іншого свята підійдуть ідеально.

Cукню-бюстьє з бутонами троянд у кремовому відтінку має у своєму гардеробі Гейлі Бібер. Вона обрала плаття від польського бренду Magda Butrym.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

З бантиками

Неочікувано сукня з бантиками повертається у наші гардероби. Спочатку багато бантиків знайшли своє місце на весільних сукнях, а зараз перекочували до звичайних літніх виробів. Обираючи плаття – робіть ставку на виріб з одним акцентним бантом ззаді, або ж з багатьма, які вдало підкреслять романтичний стиль.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

Прозорі

Сукні з прозорого матеріалу вирішили не покидати модних трендів. Вони такі ж актуальні, як і плаття з розрізами. Модель Ельза Госк вирішила з’явитися на благодійній вечері amfAR у Каннах в прозорій сукні з трендовими оборками. Білявка не побоялася навіть підкреслити сукнею живіт, оскільки плаття мало чималий виріз. Також у чорній сукні з прозорого матеріалу позувала поруч з Ельзою її подруга Жасмін Тукс.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

На одне плече

Якщо ви оберете правильну довжину та матеріал, то можете віднайти для себе ідеальну асиметричну сукню, яка личитиме будь-якій фігурі.



Стильні сукні на літо 2023 / Фото з Instagram