З настанням справжнього тепла сукні починають з’являтися в гардеробі кожної модниці, пише 24 Канал. Кожного року дизайнери експериментують з фасонами, тканинами і кольорами та поміж цим все одно в моді залишаються сукні, які з нами вже багато сезонів – класична біла сукня, базова сукня-комбінація з шовку чи сукня з вирізами, яка не сходить з тенденцій вже кілька років.

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Втім на модній арені цього літа з’являться кілька модних суконь, які ви можете сміливо додавати до свого гардеробу. До прикладу, зараз особливої популярності набирають плаття з рюшами та воланам, сукні-кроше та плаття з градієнтом.

Плаття-майка

Така сукня ідеально підходить для щоденних прогулянок. Зірки стрітстайлу найчастіше обирають сукні-майки довжини максі та поєднують з кедами чи кросівками. Знаменита світська левиця Кім Кардашян дуже любить носити такі сукні з в’єтнамками на низькому ходу та босоніжками на підборах.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Біла сукня

Неможливо собі уявити літній гардероб без білосніжної сукні. Фасон обирайте будь-який, головне, щоб вам у такому платті було комфортно. Колір сукні чудово підійде для святкових подій та просто для прогулянок у вихідні дні.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

Сукня з воланами та рюшами

Чимало дизайнерів представили на своїх показах сукні з рюшами та воланами. Їх цього сезону точно буде багато. Модна інфлюенсерка Ельза Госк вже встигла приміряти коротке біле плаття з рюшами, яке стильно поєднала з білою сумкою.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

Сукня кроше

Як ніколи актуальними цього сезону будуть сукні кроше. Обирайте для себе плаття, що виконані в техніці макраме, зв’язані крючком, чи просто з сітки. Вони ідеально підійдуть для пляжного сезону. Стилісти радять одягати такі плаття з купальниками.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue

Сукня з вирізами

До наймодніших суконь сезону можна віднести плаття з вирізами цікавих форм на найбільш незвичних місцях. Красиво виглядають сукні максі на довгий та короткий рукав, особливо, якщо їх одягати в парі з босоніжками на підборах.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Instagram

Сукня комбінація

Сукні з атласу та шовку на тоненьких бретельках – мастхев цього сезону. Обирайте нейтральні тони або ж робіть ставку на соковиті відтінки.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Instagram Just Jared

Сукня з градієнтом

Цього сезону нас потішать сукні з градієнтом. Мода на них прийшла дуже різко. Виглядають такі плаття не лише цікаво, але й дуже стильно. Представниця Польщі на Євробаченні Blanka виступала у фіналі в сукні з градієнтом.



Трендові сукні на літо 2023 / Фото з Vogue