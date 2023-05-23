С наступлением настоящего тепла платья начинают появляться в гардеробе каждой модницы, пишет 24 Канал. Каждый год дизайнеры экспериментируют с фасонами, тканями и цветами и между тем все равно в моде остаются платья, которые с нами уже много сезонов – классическое белое платье, базовое платье-комбинация из шелка или платье с вырезами, которое не сходит с тенденций уже несколько лет .

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Впрочем, на модной арене этим летом появятся несколько модных платьев, которые вы можете смело добавлять в свой гардероб. К примеру, сейчас особую популярность набирают платья с рюшами и воланами, платья-кроше и платья с градиентом.

Платье-майка

Такое платье идеально подходит для ежедневных прогулок. Звезды стритстайла чаще всего выбирают платья-майки длины макси и сочетают с кедами или кроссовками. Знаменитая светская львица Ким Кардашян очень любит носить такие платья с вьетнамками на низком ходу и босоножками на каблуке.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Белое платье

Невозможно представить летний гардероб без белого платья. Фасон выбирайте любое, главное, чтобы вам в таком платье было комфортно. Цвет платья отлично подойдет для праздничных событий и просто для прогулок в выходные дни.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Instagram

Платье с воланами и рюшами

Многие дизайнеры представили на своих показах платья с рюшами и воланами. Их в этом сезоне точно будет много. Модная инфлюэнсер Эльза Госк уже успела примерить короткое белое платье с рюшами, которое стильно соединила с белой сумкой.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Instagram

Платье кроше

Как никогда актуальными в этом сезоне будут платья покроше. Выбирайте для себя платья, выполненные в технике макраме, связанные крючком или просто из сетки. Они идеально подойдут для пляжного сезона. Стилисты советуют одевать такие платья с купальниками.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Платье с вырезами

К самым модным платьям сезона можно отнести платья с вырезами интересных форм на самых необычных местах. Красиво смотрятся платья макси на длинный и короткий рукав, особенно если их одевать в паре с босоножками на каблуке.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Instagram

Платье комбинация

Платья из атласа и шелка на тоненьких бретельках – мастхев этого сезона. Выбирайте нейтральные тона или делайте ставку на сочные оттенки.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Instagram Just Jared

Платье с градиентом

В этом сезоне нас порадуют платья с градиентом. Мода на них пришла очень резко. Выглядят такие платья не только интересно, но очень стильно. Представительница Польши на Евровидении Blanka выступала в финале в платье с градиентом.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue