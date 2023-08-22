5 лучших образов с жилеткой, без которых вам не обойтись этой осенью

Однобортные и двубортные жилеты этим летом стали очень популярны. Этот минималистичный образ позволил нам создать множество образов в стиле Old Money.

Жилеты прекрасно вписывались в летнюю эстетику, так что девушки одевали их с шортами или джинсами на прогулку. Рассматривая осенние образы, вы можете смело одевать жилеты с брюками и юбками в офис.

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Звезды стритстайла соединят жилеты с широкими джинсами и бргами, одевают на голое тело вместе с мини-юбками и балетками, а также миксуют с брюками и жакетами, создавая костюм-тройку.

Многие украинские бренды имеют в своих коллекциях жилеты, так что вам будет из чего выбрать – от разнообразных фасонов до цветов.

Жилет + массивная цепочка

Чтобы немного видоизменить стандартные образы жилетки со штанами, завершите образ массивной цепочкой на шее.



Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue

Черно-белый образ

Очень стильно смотрится жилет в паре с брюками, впрочем черно-белое комбо – вневременная комбинация, которая всегда будет в моде.



Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue

С мини-юбкой и балетками

Костюмный жилет очень красиво смотрится с юбкой. Модница Зита д'Отевиль надела жилет с серой юбкой в тон к берету. Как яркие акценты в образе расставили аксессуары – красная сумка и балетки.



Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue

Блейзер + мешковатые джинсы

Такой ансамбль вещей идеально подойдет для осенней погоды. Добавьте акцент благодаря аксессуарам – очкам, сумке или украшениям.



Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue

В виде костюма

Жилеты этого сезона стали частью модного современного костюма. Стилизуйте жилет и брюки из одной и той же ткани и дополняйте образ обувью и сумкой одного цвета.



Стильные образы с жилеткой / Фото из Vogue