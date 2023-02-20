8 образов, которые вам нужно примерить к концу зимы: стильная подборка

До завершения зимы осталось 8 дней, поэтому рекомендуем вам примерить несколько стильных образов в последние дни февраля. Надевающие в последний месяц зимы инфлюэнсеры – читайте в материале.

Чаще всего мы любим наблюдать за модными блоггерами, которые хорошо разбираются в стиле и примеряют на себе последние новинки, пишет 24 канал.

Читайте также Бывшая Канье Веста вышла в свет с сумкой в человеческий рост: поразительное зрелище

Стритстайл-звезды и модные блоггеры уже давно стали для нас главным вдохновением, от которых мы черпаем идеи для создания собственных образов.

Fashion 24 проанализировал, как сейчас одеваются модницы и предлагает несколько стильных аутфитов, которые вы можете примерить в последние дни зимы. Инфлюэнсеры уже меньше применяют в своих выходах главные зимние вещи, такие как шубу, дубленку, пуховик и шапку с шарфом, выбирая пальто и светлые вещи.

Для создания стильного офисного образа выбирайте белую рубашку, клетчатый жакет и джинсы. Эти базовые вещи позволят получить элегантный аутфит.

Если вы хотите еще раз выгулять зимнюю вещь, то одевайте шубу с белым верхом и черным низом, дополняя ее базовой сумкой.

Сейчас в моде повязки на голову, потому можете уже покупать несколько аксессуаров разных цветов, которыми сможете дополнить свой look. Эффектно эти повязки смотрятся с брюками палаццо и кроссовками.

Голубые рубашки оверсайз, как всегда, актуальны, поэтому выбирайте для себя изделие из качественного материала, дополняйте длинными джинсами и обувью на каблуке.

Для более расслабленного образа надевайте спортивный костюм с конверсами и дополняйте его черным классическим пальто.

Если вам хочется добавить к своему образу нотки весны, то одевайте костюм-тройку с жилеткой, жакетом и брюками. Для изюминки наденьте бейсболку и завершите look утепленным пальто.

Брюки палаццо идеально стилизуются с черным длинным пальто, так что можете примерить такое сочетание по примеру инфлюэнсерши.

А еще не забывайте о мегатренде – длинной юбке. Ее стилизуйте с лонгсливом и жакетом.