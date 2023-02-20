Найчастіше ми любимо спостерігати за модними блогерами, які добре знаються на стилі та приміряють на собі останні новинки, пише 24 канал.

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Стрітстайл-зірки та модні блогерки вже давно стали для нас головним натхненням, від яких ми черпаємо ідеї для створення власних образів.

Fashion 24 проаналізував, як зараз одягаються модниці та пропонує вам кілька стильних аутфітів, які ви можете приміряти в останні дні зими. Інфлюенсери вже менше застосовують у своїх виходах головні зимові речі, такі як шубу, дублянку, пуховик та шапку з шарфом, обираючи натомість пальта та світлі речі.

Для створення стильного офісного образу обирайте білу сорочку, картатий жакет та звичайні джинси. Ці базові речі дозволять вам отримати елегантний аутфіт.

Якщо ви хочете ще востаннє вигуляти зимову річ, то одягайте шубу з білим верхом та чорним низом, доповнюючи її базовою сумкою.

Зараз в моді пов’язки на голову, тому можете вже купувати кілька аксесуарів різних кольорів, якими зможете доповнити свій look. Ефектно ці пов’язки виглядають зі штанами палаццо та кросівками.

Блакитні сорочки оверсайз, як завжди, актуальні, тож обирайте для себе виріб з якісного матеріалу, доповнюйте довгими джинсами та взуттям на підборах.

Для більш розслабленішого образу одягайте спортивний костюм з конверсами та доповнюйте його чорним класичним пальтом.

Якщо вам хочеться додати до свого образу нотки весни, то одягайте костюм-трійку з жилеткою, жакетом і штанами. Для родзинки одягніть бейсболку та завершіть look утепленим пальто.

Штани палаццо ідеально стилізуються з чорним довгим пальто, тож можете приміряти таке поєднання за прикладом інфлюенсерки.

А ще не забувайте про мегатренд – довгу спідницю. Її стилізуйте з лонгслівом та жакетом.