Ще на початку стосунків з Каньє Вестом акторка Джулія Фокс піддалася жорсткій критиці через свій несмак в одязі. Вона певний період з’являлася у своїх фірмових чорних стрілках, які додавали її образу грубості та дешевили, оскільки це важко було назвати макіяжем.

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Окрім того, Джулія навчилася привертати до себе увагу дивакуватим вбранням, яке часто абсолютно не поєднувалося між собою та не мало нічого спільного ні з базовими речами, ні з трендовими. Зрештою, такий модний піар-хід спрацював у її сторону, тож після розставання з Каньє Вестом, акторка вже почала самостійно презентувати себе світові завдяки образам, які і зробили її популярною.

Мабуть нікому не спаде перше на думку фільм з у якому Джулія зіграла, а її образи, які постійно піддаються критиці та подекуди розлітаються на меми.

Дивакуватий образ Джулії Фокс

Нещодавно Джулія Фокс вчергове вирішила епатувати та не зраджувати своїм екстравагантним виходам, тож вийшла у світ у вкороченій шкіряній куртці з об’ємними плечами, мініспідниці та у шнурованих лакованих ботфортах на високій платформі та підборах.

Знаменитість розпустила своє багряне волосся та зробила макіяж з акцентом на червоних тінях на повіках та червоних губах

Втім таким образом вже нікого не здивуєш, тож акторка вирішила додати епатажності завдяки аксесуару. Вона вийшла у світ з сумкою, яка нагадує людський "труп".

Джулія Фокс обрала для себе манекен, який одягнений в латексний костюм з такими ж чобітьми, як у неї та довгим білим волоссям. До цього манекена була прикріплена ручка, яка дозволила створити образ сумки. Така сумка від дизайнера Торонто Мікаеля має висоту 183 сантиметри та важить 1,5 кілограми.

У колекції Джулії Фокс є ще чимало дивних образів, які можна пильно розглядати. Нещодавно вона приміряла смішну сукню з пуделем, сукню з рогами та одягнула відверту шкіряну сукню з розрізом ззаді та причепленим кінським хвостом. Останній образ вона доповнила сумкою у вигляді коня.