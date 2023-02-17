Еще в начале отношений с Канье Вестом актриса Джулия Фокс подверглась жесткой критике из-за своей безвкусицы в одежде. Она определенный период появлялась в своих фирменных черных стрелках, которые придавали ее образу грубости и дешевили, поскольку это было трудно назвать макияжем.

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Кроме того, Джулия научилась привлекать к себе внимание странным нарядом, часто совершенно не сочетавшимся между собой и не имеющим ничего общего ни с базовыми вещами, ни с трендовыми. В конце концов, такой модный пиар-ход сработал в ее сторону, поэтому после расставания с Канье Вестом актриса уже начала самостоятельно презентовать себя миру благодаря образам, которые и сделали ее популярной.

Пожалуй никому не придет первый в голову фильм, в котором Джулия сыграла, а ее образы, которые постоянно подвергаются критике и кое-где разлетаются на мемы.

Чудаковатый образ Джулии Фокс

Недавно Джулия Фокс в очередной раз решила эпатировать и не изменять своим экстравагантным выходам, поэтому вышла в свет в укороченной кожаной куртке с объемными плечами, мини-юбке и в шнурованных лакированных ботфортах на высокой платформе и каблуке.

Знаменитость распустила свои багровые волосы и сделала макияж с акцентом на красных тенях на веках и красных губах

Впрочем, таким образом уже никого не удивишь, поэтому актриса решила добавить эпатажность благодаря аксессуару. Она вышла в свет с сумкой, напоминающей человеческий "труп".

Джулия Фокс выбрала для себя манекен, одетый в латексный костюм с такими же сапогами, как у нее и длинными белыми волосами. К этому манекена была прикреплена ручка, позволившая создать образ сумки. Такая сумка от дизайнера Торонто Микаэля имеет высоту 183 сантиметра и весит 1,5 килограмма.

У коллекции Джулии Фокс есть еще немало странных образов, которые можно пристально рассматривать. Недавно она примеряла смешное платье с пуделем, платье с рогами и надела откровенное кожаное платье с разрезом сзади и прицепленным конским хвостом. Последний образ она дополнила сумкой в виде коня.