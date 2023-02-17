Українська військова і снайперка Євгенія Емеральд в особливому стані знялася в красивій фотосесії.

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Жінка приміряла на собі вбрання від українського бренду One by One з колекції "Вільні створювати одну історію", яка створювалася в колаборації зі співачкою Тіною Кароль.

Кожна придбана річ з колаборації допомагає одягнути наших військових дівчат на фронті в термобілизну. Бренд вже придбав та відправив на передову понад 200 комплектів термобілизни.

Євгенія Емеральд позувала у трикотажному платті кольору хакі, у сірому кардигані та колготках. Це вбрання доповнює надпис «ЗСУ». Також жінка підкреслила свій округлий животик обтислою сукнею в кольорові смужки та приміряла стильний look, що складався з білої водолазки, блакитних джинсів та світло-коричневого кардигана.

Тіна Кароль прокоментувала світлини військової та зазначила, що Євгенія є дуже красивою. Відомо, що робота над патріотичною колекцією тривала пів року. Цінова категорія такої колекції – від 499 до 3999 гривень.



Стильна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram



Стильна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram



Стильна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram



Стильна фотосесія Євгенії Емеральд / Фото з Instagram

Що відомо про Євгенію Емеральд

Євгенія виховує доньку від попередніх стосунків, які завершилися з початком війни.

На війні Емеральд знайшла нове кохання. У День захисників і захисниць України, 14 жовтня, снайперка вийшла заміж також за військовослужбовця, а розписував їх генерал ЗСУ.

Вже наприкінці жовтня вона повідомила про вагітність. Тоді зізналася, що близько 2 місяців була на фронті при надії. Подружжя очікує на появу дівчинки. Жінка продовжує служити, але тепер не бере участі в бойових діях.

Тепер для неї пошили спеціальну військову форму, оскільки раніше форм для вагітних в Україні не було. Це зробили волонтери з благодійної організації "Землячки. Ukrainian Front". До зими фонд планує виготовити ще близько 2 тисяч форм для жінок, які зараз служать в лавах ЗСУ.