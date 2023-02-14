Беззаперечно, француженкам можна співати оди. Вони обожнюють одяг простого крою, натуральні кольори, дорогі тканини та аксесуари, а їхній стиль наслідують тисячі модниць зі всього світу.

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Стиль француженок тримається на трьох китах – це універсальність, простота і елегантність. Саме вони вважаються втіленням жіночого шарму. Зазвичай парижанки віддають перевагу одягу простого крою, який можна легко поєднати в різних комплектах.

Основна складова гардеробу француженок – базові речі. Їхні базові джинси, білв футболка, жакет, лофери та сумка врятують будь-яку ситуацію. Окрім того, в арсеналі безових речей парижанок є ще кілька елементів гардероба, без якого вони не можуть обійтися.

Кардиган

Француженки обожнюють кардигани. Вони посідають особливе місце у їхньому гардеробі та найчастіше доповнюють образи з базовими джинсами, балетками та білою футболкою.

Берет

Важко собі уявити француженку без головного убору – берета. Модні дівчата люблять доповнювати беретом твідові костюми, тренчі та пальта.

Високі чоботи

Француженки обожнюють чоботи на підборах. Ними вони доповнюють свої романтичні образи, що складаються з ефектних блуз з бантами чи сукенок в квітковий принт.

Тренч

Тренчі – незмінний верхній одяг француженок в теплу пору року. Ними вони довершують свої найпростіші та найлаконічніші образи, і при цьому залишаються виглядати неперевершено.

Светр в смужку

Якщо у світі бум на светри зі смужкою вже минув, то для француженок така річ – це класика. Найчастіше вони обирають речі в чорну та білу смужку, втім інколи роблять ставку й на інші кольори.