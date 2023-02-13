Зимові образи француженок відрізняються від наших, оскільки вони не використовують у своїх образах багатошаровість, пише 24 канал. Їхні образи складаються з теплих светрів, шапок, шарфів та рукавиць, але їх вони використовують радше у якості аксесуарів, а не для того, щоб зігрітися.

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Для створення цікавих образів француженки використовують мінімум зусиль. Вони відомі тим, що вміють з базових речей скласти бездоганний look. Істинно французький стиль складається не з речей останніх колекцій, а з доброї перевіреної класики з ноткою романтики, яку вони так люблять додавати до своїх виходів навіть взимку.

Секрети французького стилю досі намагаються розгадати багато світових модниць. Саме їх вважають іконами моди.

Їхня простота в образах, витонченість та універсальність – основні складові повсякденного стилю. В одязі вони обирають дорогі тканини, простий крій, нейтральну гаму кольорів та не забувають про аксесуари.

Серед верхнього одягу француженки взимку роблять ставку на цікаві об’ємні шуби, пальта, вкорочені куртки та дублянки. Майже всі виходи вони доповнюють базовими джинсами та довершують look цікавим взуттям – кросівками, анімалістичними чоботами на підборах або іншим кольоровим взуттям, яке додає родзинки їхнім образам.

Вони також обожнюють кольорові сумки, тож можуть легко додати до повсякденних речей аксесуар зеленого, бірюзового, коричневого, кремового кольору чи в анімалістичний принт.

Як виглядають найцікавіші образи француженок – дивіться у нашій добірці.