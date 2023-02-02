Мода, которую диктуют нам девушки, которые называются инфлюэнсерами – это именно то направление стиля, на которое все обращают внимание и пытаются его повторить, пишет 24 канал.

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Инфлюэнсер – это не просто англицизм, а конкретный инструмент брендов, которые через лидеров мнений презентуют свой наряд, который хотят сделать популярным. Да и сами фешионисты часто выбирают то, что им больше нравится, делая вещь узнаваемой.

Именно поэтому девушки больше черпают вдохновение от девушек, которые ежедневно демонстрируют в своем профиле модные выходы. Инстаграммы-модницы уже давно стали популяризаторами влияния, поэтому хотим вам показать, что именно они выбирают в последний месяц зимы.

Немецкая инфлюэнсерка примеряет черные кожаные брюки, которые сейчас актуальны и довершают образ свитером размера оверсайз. Стильный look она дополняет черной шапкой бени и пушистой сумкой-клатчем.

Если вам хочется внести разнообразие в свои аутфиты, то примерьте широкие чёрные брюки с дубленкой. К эффектному образу подберите сумку в цвет вашей верхней одежды.

Зимой мы чаще носим обувь на плоской подошве, впрочем для создания элегантного образа, одевайте сапожки на невысоких каблуках, которые дополните дубленкой и стильной шапкой, которая придаст правильный акцент вашему выходу.

Также сапоги вы можете примерить к черному пальто, которое сейчас в тренде. Добавьте стильную изюминку благодаря бейсболке. Впрочем постарайтесь повторить образ близкий к шведской моднице, поскольку бейсболка с сапогами на каблуке при неправильной стилизации может сыграть с вами в злую шутку.

Знаменитый цветной шарф от Acne Studios все еще не теряет своей популярности, так что смело добавляйте такую вещь к своим нейтральным оттенкам в образе.

Модница Вики Райдер учит стильно носить шубу с джинсами карго, которые весной будут очень популярными и коричневыми уггами. В цвет к шубе она примеряла шапку и свитер и оттенила look благодаря светлой, молочной сумке.

Если вы любите носить спортивный костюм, то охотно можете его стилизовать в паре с пальто классического кроя и добавить объемный черный шарф, как это сделала инстаграмм-модница.