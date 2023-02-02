Мода, яку диктують нам дівчата, що називаються інфлюенсерами – це саме той напрямок стилю, на який всі звертають увагу та намагаються його повторити, пише 24 канал.

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Інфлюенсер – це не просто англіцизм, а конкретний інструмент брендів, які через лідерів думок презентують своє вбрання, яке хочуть зробити популярним. Та й самі фешіоністи часто вибирають те, що їм найбільше до вподоби, роблячи річ впізнаваною.

Саме тому дівчата найбільше черпають натхнення від дівчат, які щодня демонструють у своєму профілі модні виходи. Інстаграм-модниці вже давно стали популяризаторами впливу, тому хочемо вам показати, що саме вони обирають в останній місяць зими.

Німецька інфлюенсерка приміряє чорні шкіряні штани, які є зараз актуальними та довершує образ светром розміру оверсайз. Стильний look вона доповнює чорною шапкою біні та пухнастою сумкою-клатчем.

Якщо вам хочеться внести різноманіття у свої аутфіти, то приміряйте широкі чорні штани з дублянкою. До ефектного образу підберіть сумку в колір до вашого верхнього одягу.

Взимку ми частіше носимо взуття на плоскій підошві, втім для створення елегантного образу, одягайте чобітки на невисоких підборах, які доповните дублянкою та стильною шапкою, яка додасть правильних акцентів вашому виходу.

Також чоботи ви можете приміряти до чорного пальта, яке зараз в тренді. Додайте стильної родзинки завдяки бейсболці. Втім постарайтеся повторити образ близький до шведської модниці, оскільки бейсболка із чоботами на підборах при неправильній стилізації може зіграти з вами у злий жарт.

Знаменитий кольоровий шарф від Acne Studios все ще не втрачає своєї популярності, тож сміливо додавайте таку річ до своїх нейтральних відтінків в образі.

Модниця Вікі Райдер вчить стильно носити шубу з джинсами карго, які навесні будуть дуже популярними, та коричневими уггами. В колір до шуби вона приміряла шапку та светр та відтінила look завдяки світлій, молочній сумці.

Якщо ви полюбляєте носити спортивний костюм, то залюбки можете його стилізувати в парі з пальтом класичного крою та додати об’ємний чорний шарф, як це зробила інстаграм-модниця.