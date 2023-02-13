Как одеваются француженки зимой: вдохновляющие стильные образы

Француженки умеют хорошо одеваться даже зимой. В холодное время года они умеют выглядеть модно, стильно и женственно. В последний месяц зимы Fashion 24 решил рассмотреть самые интересные образы модных девушек.

Зимние образы француженок отличаются от наших, поскольку они не используют в своих образах многослойность, пишет 24 канал. Их образы состоят из теплых свитеров, шапок, шарфов и перчаток, но они используются скорее в качестве аксессуаров, а не для того, чтобы согреться.

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Для создания интересных образов француженки используют минимум усилий. Они известны тем, что умеют из базовых вещей составить безупречный look. Истинно французский стиль состоит не из вещей последних коллекций, а из хорошей проверенной классики с ноткой романтики, которую они любят добавлять к своим выходам даже зимой.

Секреты французского стиля до сих пор пытаются разгадать многие мировые модницы. Именно они считаются иконами моды.

Их простота в образах, утонченность и универсальность – основные составляющие обыденного стиля. В одежде они выбирают дорогие ткани, простой крой, нейтральную цветовую гамму и не забывают об аксессуарах.

Среди верхней одежды француженки зимой делают ставку на интересные объемные шубы, пальто, укороченные куртки и дубленки. Почти все выходы они дополняют базовыми джинсами и довершают look интересной обувью – кроссовками, анималистическими сапогами на каблуке или другой цветной обувью, которая добавляет изюминки их образам.

Они также обожают цветные сумки и могут легко добавить к повседневным вещам аксессуар зеленого, бирюзового, коричневого, кремового цвета или в анималистический принт.

Как выглядят интереснейшие образы француженок – смотрите в нашей подборке.