Какие главные тенденции в выборе платьев нас ждут в новом сезоне и какие фасоны платьев будут в моде – смотрите ниже в подборке.
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Платье-комбинация
Такие платья – главный тренд весны. Нижнее белье стало эталоном на подиуме. Бренды представили платья вроде ночной рубашки с декольтированными вырезами из атласной ткани, кружевом и вышитыми деталями.
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Ассиметричная
Асимметрия – это один из самых выиграшных вариантов среди платьев на сезон весна-лето 2023. Самыми распространенными вариантами платья будут на одно плечо и платья с вырезами на талии.
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
"Голые" платье
Подиумы все еще не покидают "голые" платья из полупрозрачных материалов. Они уверенно продолжают появляться в коллекциях модных брендов и еще больше завоевывать любовь модниц.
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Металлическое платье
Металлические тона будут очень популярны в весенне-летнем сезоне. Серебряный и золотой цвет – абсолютный тренд.
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue
Классический крой
На подуме часто можно увидеть одежду, вдохновленную греко-римской культурой. Уже в новом сезоне в моде будут вещи классического цвета и кроя. Это могут быть романические модели, с драпировкой и заслуживающие красной дорожки.
Самые модные платья на весну 2023 / Фото с Vogue