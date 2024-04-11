Как стильно носить костюм в теплое время года: 5 лучших образов
Звезды стритстайла и инфлюенсеры уже давно стали нашей порцией вдохновения. Именно благодаря их образам мы вдохновляемся и создаем что-то стильное и интересное. На этот раз хотим взять во внимание костюм и рассказать вам, с чем его лучше всего сочетать.
Костюм является неизменной базой в нашем гардеробе, пишет Fashion 24. Он не угасает из наших образов ни в одно время года, а когда на улице становится солнечно и тепло, то жакет и брюки становятся лучшими помощниками для создания интересных аутфитов.
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Известные мировые и украинские дизайнеры уже давно пошли гораздо дальше, чем классические костюмы и вносят разнообразие с помощью интересных деталей, фактур, цветов и фасонов.
Особенно популярны в этом сезоне костюмы-тройки, которые состоят из жилетки или корсета, жакета и брюк. Последний вариант можно заменить юбкой плиссе или шортами, если хочется внести немного разнообразия в свои аутфиты.
Советуем вам присмотреться к нескольким образам инфлюенсеров, чтобы подобрать для себя костюм на весенний сезон.
Костюм + галстук
Красный – это мегахитовый цвет 2024 года. Несмотря на то, что дизайнеры предлагают другие оттенки, он все равно не потерял популярности. Чтобы создать интересный образ, примерьте жакет и шорты красного цвета с добавлением белой рубашки и красного галстука.
Костюм + бретонка
Модная инфлюенсерка Алина Френдий показывает на своем примере, как можно стильно носить жакет и шорты бермуды. Она дополнила look босоножками, сумкой-клатчем и бретонкой.
Жакет + юбка плиссе
Попробуйте заменить привычные для нас брюки короткой юбкой плиссе. Такой образ выглядит словно школьный костюм и является в этом году довольно популярным. Под низ наденьте футболку или свитер в тон и завершите look лоферами с белыми носками.
Базовый брючный костюм + туфли
Пусть в вашем гардеробе найдется место для классического костюма в базовых цветах. Сочетайте его с туфлями на каблуке для праздничных выходов или с кроссовками для повседневных образов.
Костюм-тройка
Француженка Жюли Феррери на своем примере показывает, как стильно и элегантно выглядит черный костюм-тройка в сочетании с массивными золотыми украшениями.
Повторить такие образы достаточно легко, поскольку они не требуют особых стилистических умений. Костюм сам по себе является самодостаточным, вам стоит его только усовершенствовать с помощью аксессуаров – сумки, очков или украшений.