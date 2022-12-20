Образы для зимних прогулок: интересные примеры, которые вы сможете повторить

С приходом холодной погоды придумать интересные и стильные образы становится все труднее. Многослойность в аутфитах и тёплая одежда выступают на первый план. Чтобы соответствовать трендам и выглядеть стильно, рекомендуем вам вдохновиться несколькими интересными образами для снежной погоды.

Новые и стильные вещи в нашем гардеробе всегда добавляют нам немного настроения, особенно если это актуальные единицы, которые вы будете часто одевать, пишет 24 канал. Читайте также 6 самых модных трикотажных свитеров на зиму: яркая подборка

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Верхняя одежда – основной элемент гардероба в холодное время года. Теплые пальто, пуховики и дубленки занимают лидирующие позиции среди зимней одежды.

Не стоит отказываться от комфорта, чтобы стильно смотреться. Разнообразный ассортимент верхней одежды позволит вам создать немало эффектных образов для снежной погоды.

Дубленка + угги + меховые наушники

Шахматная шуба + меховая панама

Пушистая шуба + ботинки

Черный пуховик + мунбуты

Яркий пуховик + аксессуары

Яркая шуба + шапка

Теплое пальто + кроссовки

Укороченная дубленка + базовые джинсы

Теплое пальто + мунбуты