Обувь на осенне-зимний сезон: на что нужно обратить внимание
Источник:инстаграмм Pump Your Style
С наступлением холодов нам нужно иметь в своем гардеробе вещи, которые не только будут актуальны, но и удобны. К одежде также относится и обувь, без которой нам не обойтись осенью и зимой. Какая именно обувь самая популярная в этом сезоне – читайте дальше.
Среди актуальной обуви на осенне-зимний сезон – ковбойские сапоги, жокейские, челси, кроссовки и угги.
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Ковбойские сапоги
Такие сапоги идеально подходят для ежедневных прогулок. Они прекрасно сочетаются с кожанками оверсайз, тренчами и пальто. Также ковбойки идеально подходят к брючным костюмам, денимовым аутфитам и даже нежным шелковым платьям.
Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram
Челси
Обувь челси особенно популярна осенью. Оно не только стильно, но и практично. Лучше всего оно сочетается с узкими брюками или джинсами.
Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram
Жокейские сапоги
Кто любит эстетику конного спорта – выбирает жокейские сапоги. Такая обувь идеально подходит к лаконичным и минималистичным пальто, а также кожанкам или тренчам. Уже многие сезоны жокейские сапоги не теряют своей актуальности.
Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram
Угги
Короткие угги сейчас на пике популярности. Их носят все мировые инфлюэнсеры каждый день под базовые джинсы и дубленки или куртки. Угги любят не только за их оригинальный дизайн, но и комфорт. Поэтому в зимнее время года они подарят вашим ногам тепло.
Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram
Серебряная обувь
Металлизированная обувь – это хит этого сезона. Делайте ставку осенью на ботфорты с серебристым отливом. Чтобы использовать ботфорты в качестве акцентной детали, используйте их с однотонными вещами.
Стильная обувь на осенне-зимний период / Фото с Instagram
Кроссовки
Кроссовки остаются самой популярной обувью в повседневных образах. Выбирайте на осень удобные и комфортные New Balance, которые вы легко соедините с любой верхней одеждой.