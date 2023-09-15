Какая одежда нам нужна для дома: 5 вещей, в которых вы будете стильно смотреться

Многие из нас проводят дома большую часть своего времени, а в домашних условиях хочется также выглядеть красиво. И как показывает практика, от одежды не в последнюю очередь зависит наше настроение.

В домашней одежде можно смотреться не только комфортно, но и стильно. Наряд должен быть приятным к телу, износостойким и из натуральных материалов. Важны также цвета – выбирайте нейтральные оттенки, которые не будут надоедать.

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В домашних образах вам должно быть удобно не только работать, но и убирать или выбегать на улицу по делам.

Спортивный костюм

Это самый популярный домашний наряд, поскольку именно в спортивном костюме мы чувствуем себя комфортнее всего. Выбирайте для себя дома черный или серый костюм, состоящий из свитшота и джогеров. Это будет расслабленный и комфортный образ, особенно в холодное время года.



Стильная домашняя одежда / Фото Elle

Футболка оверсайз

Футболка свободного кроя позволит нам комфортно себя чувствовать, ведь не будет сковывать движения. Кроме того, трендовый образ таким образом можно легко повторить дома, ведь среди знаменитостей уже началась мода на образы без низа.



Стильная домашняя одежда / Фото Elle

Майка трикотажная

Этот базовый элемент гардероба будет сочетаться со всеми спортивными брюками, лосинами или шортами. Выбирайте себе майки классических цветов, которые будут удачно сочетаться с другими вещами.



Стильная домашняя одежда / Фото Elle

Рубашка оверсайз

Чтобы чувствовать себя комфортно, одевайте поверх майки или футболки рубашку. Такой аутфит будет особенно актуален в осеннее время года.



Стильная домашняя одежда / Фото Elle

Сатиновые штаны

Такие штаны уже давно стали частью стритстайл-выходов, впрочем оны являются домашними и хорошо сочетаются с любым верхом.



Стильная домашняя одежда / Фото Elle