Трейловые кроссовки в последнее время стали главными героями модных образов. Девушки носят их не только с джинсами, но и с мини-юбками. Кроссовки носят с повседневной одеждой современные иконы стиля – Эмили Ратаковские и Гейли Бибер.

Читайте также Какая обувь никогда не выйдет из моды: подборка, без которой не обойтись осенью

Инфлюэнсер выбирают не только классические модели с прочной подошвой, но и облегченные варианты – кроссовки для бега. Инфлюэнсеры комбинируют эту обувь со свободными джинсами и укороченными топами, брючными костюмами, мини-юбками, жакетом и высокими носками.

Довольно эффектно выглядят такие кроссовки с корсетом и брюками-карго. Также их можно носить с леггинсами или платьями.

Впрочем, трейловые кроссовки вам понадобятся не только для прогулок по городу. Выбирайте их для похода в горы. Благодаря своей массивности, агрессивным протектором, накладками на носке и по бокам, они могут казаться массивными, впрочем в них очень удобно будет передвигаться по горной местности.

Что касается цвета, то инфлюэнсеры и звезды не останавливаются на классической белой или черной модели. Они выбирают разнообразные цветовые сочетания, которые отделяют кроссовки в их образах и делают обувь интересной изюминкой.

Среди трейловых кроссовок знаменитости чаще всего выбирают бренд Salomon, основанный в 1947 году во Франции. Именно кроссовки этого бренда пользуются наибольшей популярностью.



Трендовые кроссовки на осень 2023 года / Фото Vogue



Трендовые кроссовки на осень 2023 года / Фото Vogue



Трендовые кроссовки на осень 2023 года / Фото Vogue



Трендовые кроссовки на осень 2023 года / Фото Vogue