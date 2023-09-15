У домашньому одязі можна виглядати не лише комфортно, але й стильно. Вбрання має бути приємним до тіла, зносостійким та з натуральних матеріалів. Важливими є також кольори – обирайте нейтральні відтінки, які не набридатимуть.

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У домашніх образах вам має бути зручно не лише працювати, але й прибирати чи вибігати на вулицю по справах.

Спортивний костюм

Це найпопулярніше домашнє вбрання, оскільки саме в спортивному костюмі ми почуваємо себе найкомфортніше. Обирайте для себе вдома чорний чи сірий костюм, що буде складатися зі світшоту і джогерів. Це буде розслаблений та комфортний образ, особливо у холодну пору року.



Стильний домашній одяг / Фото Elle

Футболка оверсайз

Футболка вільного крою дозволить нам комфортно себе почувати, адже не буде сковувати рухів. Окрім того, трендовий образ таким чином можна легко повторити вдома, адже серед знаменитостей вже розпочалася мода на образи без "низу".



Стильний домашній одяг / Фото Elle

Трикотажна майка

Цей базовий елемент гардеробу буде поєднуватися з усім – спортивними штанами, лосинами чи шортами. Обирайте для себе майки класичних кольорів, які будуть вдало поєднуватися з іншими речима.



Стильний домашній одяг / Фото Elle

Сорочка оверсайз

Щоб почувати вдома себе комфортно, одягайте поверх майки чи футболки сорочку. Такий аутфіт буде особливо актуальним в осінню пору року.



Стильний домашній одяг / Фото Elle

Сатинові штани

Такі штани вже давно стали частиною стрітстайл-виходів, втім вони є домашніми та гарно поєднаються з будь-яким верхом.



Стильний домашній одяг / Фото Elle