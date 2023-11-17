Готовимся к зиме: как носить угги, чтобы выглядеть стильно

Угги являются самой популярной обувью каждого холодного времени года. Их охотно из года в год стилизуют в своих образах известные инфлюенсеры и знаменитости. Есть стереотип, что угги можно носить только с лосинами, но мы развеем этот миф.

24 Канал подготовил для вас список вариантов, как можно стильно носить угги в холодное время. Смотрите и выбирайте вариант, подходящий именно вам.

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Как носить угги, чтобы выглядеть стильно

Угги + лосины

Наиболее распространенный вариант среди модниц. Поверх лосин можно одеть длинные носки. И это будет не только тепло, но и стильно.

Угги+джинсы

Это также довольно распространенный вариант стилизации обуви. Впрочем, важно, что ууги будут удачно выглядеть в образе, если их совместить именно с широкими джинсами, к примеру, карго.

Угги + юбка

Не стоит бояться совмещать такую массивную обувь с юбками. Если одеть под угги белые носки – это придаст образу элегантности.

Угги+штаны

Угги можно очень удачно стилизовать с брюками. Что важно, штаны должны быть широкими, тогда это будет смотреться модно.

Угги + верхняя одежда

Очень гармонично будут смотреться угги с кожанками, бомберами, дубленками, пуховиками и шапками бини. Поэтому выбирайте что угодно, что вам по вкусу.

Угги – всегда в тренде

С уггами можно создать множество модных образов, поэтому смотрите дальше варианты стилизации, где каждый точно выберет что-нибудь для себя этой зимой.