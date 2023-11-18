Новая волна популярности: как стилизовать ультракороткие UGG в сезон осени-зимы

Нечасто бывает, что название бренда становится общим. Так произошло и с уггами – обувь компании UGG приобрела такую популярность, что стала отдельным видом.

Владелец компании UGG Брайан Смит начинал свою деятельность с кредита в 500 долларов, а сегодня стоимость бренда оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Угги постоянно проходили большую трансформацию: от комфортной зимней обуви до брендовых ботинок, от любимца инфлюэнсеров до лидера антитрендов.

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Сейчас в трендах осенне-зимней обуви – ультракороткие UGG. Стилисты и инфлюэнсеры предлагают, как можно стилизовать эти ботинки.

В разных моделях угги не раз замечали знаменитостей: Бейонсе, Кейт Мосс, Бритни Спирс, Пэрис Гилтон и даже Леонардо Ди Карпио. Выбирать UGG может быть данью времени или просто комфортным выбором для прогулки в прохладный период.



Как стилизовать угги / Фото из инстаграма

Как стилизовать короткие UGG

Поскольку угги чаще всего выбирают именно из-за их комфорта, в этом стиле следует выдерживать и весь образ. К примеру, сочетать короткую обувь с кашемировым свитером или костюмами базовых цветов. Зимняя палитра, чудесные и бежевые цвета – удачный выбор. Теплый массивный шарф и шапка, объемная куртка идеально дополнят образ.



Как стилизовать угги / Фото из инстаграма

Популярности набирают угги на высокой платформе. Их можно стилизовать с широкими джинсами, свитером, жакетом оверсайза. Аксессуары – это также немаловажная деталь: используйте перчатки, балаклаву. Если вы хотите выделиться из базовых цветов, наденьте к ботинкам яркое длинное пальто.



Как стилизовать угги / Фото из инстаграма

Кежуал-образы – еще одно удачное и актуальное решение. Угги можно совместить с черными джинсами и кожаным бомбером. Ультракороткие угги на высокой платформе модно соединить с гетрами или чулками.



Как стилизовать угги / Фото из инстаграма



Как стилизовать угги / Фото из инстаграма



Как стилизовать угги / Фото из инстаграма